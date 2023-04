Verkrachtte de veroordeelde Ingmar S. (50) in zijn verlof een Alkmaarse vrouw?

Een Alkmaarse vrouw zou afgelopen zomer op gruwelijke wijze zijn verkracht in een woning in haar stad. De verdachte is de eerder veroordeelde Ingmar S. (50) uit Hengelo. Hij zou haar hebben belaagd toen hij op verlof was van een gevangenisstraf voor een andere gewelddadige verkrachting. Vandaag is de rechtszaak.

RTV Utrecht kwam vorige week met het nieuws naar buiten. Deze S. ontvoerde in 2018 een slachtoffer en takelde haar meermaals vreselijk toe.

Op die bewuste 15 maart rijdt S. over de Kanaaldijk-West in Breukelen, provincie Utrecht, waar het slachtoffer ook in haar auto rijdt, zo schrijft de regionale omroep in eerdere berichtgeving over de rechtszaak in november 2018.

Hij bedreigt de vrouw met een nepvuurwapen en eist haar pinpas en code. Daarna dwingt hij haar naar Nieuwer ter Aa te rijden, waar hij haar verkracht. Hij rijdt terug naar zijn eigen auto, en stopt het slachtoffer in de kofferbak.

Onderweg stopt hij om de vrouw met tiewraps en tape vast te binden, zo is te lezen. Hij rijdt naar Woerden, waar een paardentrailer van S. en zijn gezin staat. De vrouw wordt hierin opgesloten en alleen gelaten. Na een uur komt S. terug en verkracht haar opnieuw. Ze wordt daarna door hem weer in de kofferbak van zijn auto gelegd.

Uiteindelijk wordt ze alleen achtergelaten en gevonden in Diemen. S. zei in de rechtbank herhaaldelijk dat hij zich niets meer kan herinneren. "Het is als een flits." S. is, zo schrijft RTV Utrecht, piloot, maar zit al enige tijd thuis.

Tijdens eerdere politieverhoren heeft hij gezegd dat hij de 'kick van zijn werk miste en dat hij afleiding en iets spannends zocht'.

De rechtbank Midden-Nederland veroordeelde Ingmar S. tot zeven jaar cel, maar niet tot TBS. Dit was ook niet geëist door het Openbaar Ministerie, omdat de psycholoog, psychiater en neuroloog in het Pieter Baan Centrum geen seksuele of andere stoornis bij hem konden vaststellen.

Alkmaarse met geweld toegetakeld

In de zomer van 2022 gaat de man op verlof. Om nog onduidelijke redenen is hij op 29 juli in Alkmaar en, zo zegt justitie, verkracht hij daar in een woning opnieuw een vrouw op een gewelddadige manier. Het slachtoffer is een inwoonster van de stad, aldus een woordvoerder van het Openbaar Minister Noord-Holland tegen NH.

Uit verslagen van het Noordhollands Dagblad blijkt dat de man in november vorig jaar al in een tussentijdse zitting voor de rechter moest komen. S. zou de polsen van het slachtoffer hebben vastgebonden met spanbanden, haar keel hebben dichtgeknepen en meerdere keren hebben geslagen.

Ook sloeg hij expliciete taal uit. Vandaag dient de zaak in de rechtbank in Alkmaar. Over S. is opnieuw een psychiatrisch en psychologisch rapport opgesteld. De feiten en omstandigheden zullen worden besproken. Daarna komt de officier van justitie met een strafeis.

