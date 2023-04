Eindigde een seksafspraakje bij Alkmaarse vrouw thuis in een brute verkrachting?

Vier jaar later, in de zomer van 2022 mag hij op verlof. Dan valt er bij de Alkmaarse een brief van S. op de deurmat. In die brief bekent hij schuld aan verkrachting, maar schrijft dat medicatie tegen een psychose hem daartoe had gedreven. Ze besluit haar oude vriend op zijn woord te geloven. "In de vijf jaren voor je vastzat hadden we regelmatig seks. Dat was fijn, ik vertrouwde je. Waarom zou iemand geen tweede kans verdienen", zegt ze in haar slachtofferverklaring.

Elf jaar geleden leerden de Alkmaarse vrouw Ingmar S. kennen via werk. Hij was piloot, zij een stewardess. Er was een klik en al snel raakten ze bevriend. De twee hebben in die jaren veel contact en spreken ook regelmatig af. Tijdens die afspraakjes delen ze ook het bed met elkaar. 'Friends with benefits', zoals S. het vandaag omschrijft. Tot hij vijf jaar geleden wordt opgepakt en achter de tralies belandt voor ontvoering en verkrachting .

Vanmiddag zat ex-piloot Ingmar S. uit Nieuwkoop in het gedaagdenbankje van de Alkmaarse rechtbank. Hij wordt door een vrouw uit Alkmaar beschuldigd van verkrachting. Dat zou zijn gebeurd in haar woning tijdens een afspraakje op 29 juli vorig jaar. Het openbaar ministerie (OM) eiste vandaag acht jaar celstraf . Met een contact- en gebiedsverbod van vijf jaar.

De Alkmaarse is vandaag niet aanwezig. In plaats daarvan zitten haar vriendinnen in het publiek. Een van hen doet het woord voor haar. "Ze wil op geen enkele manier nog met deze man in contact komen. Daarom is ze hier niet aanwezig. Ze heeft aan mij gevraagd de slachtofferverklaring voor te lezen."

Op 29 juli 2022 spreken de twee rond een uur of twee bij haar thuis in Alkmaar af. De date begint op de bank met koffie en taart. S. had een roseetje meegenomen voor bij het eten, vertelt hij. "Ik had wat tassen met gereedschap mee omdat ik een hor [vliegengordijn, red.] bij voor haar zou ophangen. Toen hadden we seks zoals altijd."

Tiewraps

Volgens hem hadden de twee eerder al eens gefantaseerd over milde bondage: vastbinden met een sjaaltje. "Dit hebben we lang geleden voor detentie ook eens gedaan. Het leek me leuk dat nog eens te doen. Ik had bandjes [tiewraps, red.] bij me dus ik dacht: laten we het nu proberen. Ze stemde ermee in."

Daar zijn de meningen over verdeeld. "Hij deed die dingen best strak om. In eerste instantie was ik niet verontrust, soms moet je iets gewoon proberen. Wel zei ik lachend: Dit is wat je normaal in overleg doet. Hij reageerde niet."

'Dus je gaat me verkrachten?'

Dan neemt de vrijpartij volgens de Alkmaarse een sinistere wending. Omdat ze zich niet kan bewegen, heeft hij vrij spel en draait haar volgens haar verklaring op haar buik. Dan penetreert hij de vrouw op gewelddadige wijze. Ook mishandelt hij haar en vernedert haar met woorden.

"Dus jij gaat me verkrachten? vroeg ik en hij zei: ja. Ik riep heel hard stop! Maar hij stopte niet. Als je dit doet, is de consequentie dat je me nooit meer ziet. Maar hij bleef doorgaan en kneep me in mijn keel met beide handen. Ga je me vermoorden? vroeg ik. Hij zei: nee. Toen vroeg hij: hoe lang zou het duren voor je bewusteloos zou zijn? Hij spoort niet, dacht ik. Ik was ontzettend bang."