Lagere strafeis voor oud-piloot in Alkmaarse verkrachtingszaak na vaststellen stoornis

De officier van justitie heeft vandaag de strafeis tegen oud-piloot Ingmar S. (52) uit Hengelo verlaagd. Hij wordt ervan verdacht in 2022 een vrouw in Alkmaar te hebben verkracht. Het Openbaar Ministerie eist nu vijf jaar celstraf en TBS met dwangverpleging, omdat er na onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) een stoornis bij hem is vastgesteld.