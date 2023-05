Geen uitspraak Alkmaarse verkrachtingszaak: ex-piloot moet eerst naar Pieter Baan Centrum

Ingmar S., de 50-jarige ex-piloot uit Nieuwkoop, krijgt pas een straf opgelegd als zijn toerekeningsvatbaarheid in het Pieter Baan Centrum (PBC) is onderzocht. Dat heeft de Alkmaarse rechtbank vandaag besloten. De zaak rond de verkrachting van een Alkmaarse vrouw wordt daarmee heropend.

S. werd in 2018 al veroordeeld voor de ontvoering en verkrachting van een vrouw. Daar kreeg hij 7 jaar gevangenisstraf voor. Tijdens zijn verlof zou hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) nog een vrouw uit Alkmaar hebben verkracht.

De vrouw kende hem al langer en beschouwde hem als een vriend. Ze hadden telefonisch vaak contact en spraken regelmatig af. Ook om seks met elkaar te hebben. Maar vorig jaar juli zou het op zo'n afspraakje ernstig uit de hand zijn gelopen.

In gesprekken met een psycholoog en een psychiater zou S. niet open zijn geweest over zijn innerlijke belevingswereld. Het zou daarom onmogelijk zijn een advies uit te brengen over zijn toerekeningsvatbaarheid.

'Noodzakelijk'

Deskundigen hebben grote twijfels over zijn bereidheid mee te werken in het onderzoek. Maar vanwege de ernst van de beschuldiging en zijn eerdere veroordeling noemt de rechter het noodzakelijk dat S. opnieuw wordt geobserveerd in het PBC. "Volgens de rechtbank is dit de enige mogelijkheid om een beter beeld van hem te krijgen."

Volgens de officier van justitie houdt S. expres zijn kaarten voor de borst. "De verdachte laat bewust het achterste van zijn tong niet zien, zodat een behandeling niet kan worden geadviseerd. Het maakt hem ook bitter weinig uit waar zijn gedrag vandaan komt. Die verantwoordelijkheid legt hij buiten zichzelf", verklaarde hij tijdens de zitting.

Het OM eiste twee weken geleden daarom een celstraf van 8 jaar. Zelf houdt S. vol onschuldig te zijn en beweert dat een valse aangifte tegen hem is gedaan.

Weigerafdeling

Het onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid is verplicht. Als S. opnieuw weigert mee te werken, blijft het lastig een stoornis vast te stellen en - indien hij schuldig wordt bevonden - een tbs-maatregel op te leggen. Voor weigeraars is daarom een speciale afdeling opgericht, waar een intensievere observatie plaatsvindt.