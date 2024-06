Geliefd restaurant krijgt tweede leven in Lijnden: "Dit is onze huiskamer"

En niet alleen Badhoevedorpers zijn blij met de nieuwe stek in het gemaal, ook Lijndenaren zijn in hun nopjes. Na 25 jaar is er eindelijk weer laagdrempelige horeca in het dorp te vinden. "We hebben hier ook al heel weinig winkels, dus ik ben echt heel blij dat er zoiets bij is gekomen." Op de pre-opening voor dorpsgenoten kwamen maar liefst tweehonderd mensen af.

Op een enkeling na maken weinig mensen in het dorp zich zorgen maken over mogelijke geluidsoverlast van het terras. Dat was in Badhoevedorp wel anders, waar een enkele buurman meerdere rechtszaken aanspande tegen de eigenaren. Als het aan Hartger Pen ligt gaat dat niet nog een keer gebeuren.

Maatregelen tegen geluid

"We hebben allemaal maatregelen genomen om het geluid tot een minimum te beperken, zowel bouwtechnisch als daaromheen", vertelt hij. Naast extra sluizen en plafonds hangen overal rond het gebouw borden die bezoekers manen rekening te houden met de buren.

De enige zorg die de vaste gasten nu nog lijkt te resten, is dat ze het café-restaurant vanaf nu moeten delen met de Lijndenaren. Maar dat gaat geen probleem opleveren, verwachten de Badhoevedorpers: "Zolang het maar gezellig is doen we met iedereen een drankje."