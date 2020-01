Badhoevedorpse restauranthouder na brand: 'Ik heb toch geen vijanden?'

BADHOEVEDORP - Hartger Pen schrok zich vannacht een hoedje. Zijn restaurant Q Beach aan de Sloterweg in Badhoevedorp vatte vlam. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting.

De restauranthouder heeft geen idee wie dat gedaan zou kunnen hebben. "Met zo'n gezellige uitstraling kan je geen vijanden hebben, toch?" Hij gaat ondanks de brand niet bij de pakken neerzitten. "We zijn met man en macht aan het schoonmaken en we gaan lekker open vanavond."

De restauranteigenaar werd vannacht gealarmeerd door de brandmelders in zijn restaurant. In zijn pop-up strandtent brak rond 4.15 uur brand uit. Hij belde snel de brandweer, die binnen een minuut ter plaatse was.

Vlak voordat Pen de brand ontdekte, is er een man gezien in de omgeving van het restaurant. Hij had een normaal postuur, droeg een parka, trainingbroek en handschoenen. De politie wil graag spreken met deze man, die is weggerend in de richting van de Zeemanlaan.