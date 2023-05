Voorlopig meer dan 30 gasten welkom, maar toekomst strandtent Q-Beach nog ongewis

Goed én minder goed nieuws voor iedereen die graag bij de Badhoevedorpse strandtent Q-Beach over de vloer komt. Dankzij een uitspraak van de rechter kunnen zij daar komende maand met veel meer gelijkgestemden de zomer inluiden. Tegelijk heerst er onzekerheid over de toekomst van de strandtent: de gemeente heeft vorige week bekendgemaakt dat ze geen locatie kan aanwijzen waar Q-Beach vanaf 2024 gegarandeerd terechtkan.

De initiatiefnemer hoopte de gemeente te bewegen een nieuwe locatie voor Q-Beach aan te wijzen, maar dat zit er vanwege juridische haken en ogen niet in, benadrukt de gemeente in een persbericht . "Juridische regels vragen om een openbare selectieprocedure, waarmee andere partijen ook de kans krijgen om op de plek een horecagelegenheid te starten.

Dat Q-Beach' huidige locatie tijdelijk zou zijn, is vanaf de ondertekening van het contract duidelijk geweest, benadrukte de gemeente eerder tegenover NH. Toch hebben de uitbaters in een paar jaar een flinke fanschare opgebouwd. Dat laatste bleek onder meer uit een petitie voor behoud van het strandpaviljoen, die ruim vijfduizend keer werd getekend.

Geïnteresseerde ondernemers krijgen naar verwachting vanaf eind dit jaar de kans om in te schrijven op de locatie, die net als de huidige locatie van Q-Beach aan de Sloterweg tijdelijk zal zijn. Want ook op het Badkuipterrein zullen uiteindelijk woningen verrijzen, al is dat deel van Badhoevedorp in de huidige plannen als laatst aan de beurt.

Wel heeft de gemeente Haarlemmermeer vorige week bekendgemaakt dat er vanaf het najaar van 2024 ruimte voor horeca is op het Badkuipterrein aan de Rijstvogelstraat. Omdat Haarlemmermeer verplicht is ook andere ondernemers de kans te gunnen daar een zaak te starten, is het zeker nog geen uitgemaakte zaak dat Q-Beach aan het langste eind trekt.

Behalve fans heeft het stadsstrand op de huidige ook tegenstanders. Onder hen is een buurman die sinds de opening geregeld bij de gemeente heeft geklaagd over (geluids)overlast. Vorige maand betaalde de gemeente de betreffende Badhoevedorper ruim 13.000 euro omdat ze niet tijdig had gereageerd op zijn klachten en bezwaren, schreef HC Nieuws eerder deze maand.

Vorig jaar besloot de gemeente te gaan handhaven op het maximumaantal bezoekers, vooral omdat die limiet vanaf de ondertekening van het contract duidelijk is geweest. Vanaf oktober mogen er daarom maximaal 30 gasten in de strandtent aanwezig zijn. Iedere keer dat er meer dan 30 bezoekers worden toegelaten, riskeren de eigenaren een boete van 50.000 euro.

Alsnog ongelimiteerd

Buiten proportie en onredelijk, vinden uitbaters Hartger en Corina, die het besluit daarom aanvochten. In afwachting van hun beroepszaak zijn ze naar de rechter gestapt. Met succes, want de rechter oordeelde dat zij in afwachting van de uitspraak in de beroepszaak toch een ongelimiteerd aantal gasten mogen ontvangen.

Het beroep wordt begin juli behandeld, waarna de uitspraak nog enkele weken op zich zal laten wachten. Dat betekent dat de strandtent bij het inluiden van de zomer nog afgeladen vol mag zijn, maar de rechtbank denkt dat dat ook daarna nog het geval is, zo blijkt uit het vonnis.

"Nu vooralsnog moet worden geoordeeld dat de last onduidelijk en te verstrekkend is, en deze naar verwachting in beroep om die reden geen stand kan houden, ziet de voorzieningenrechter aanleiding het verzoek toe te wijzen."

Bekijk hieronder een reportage uit 2021, toen Q-Beach ongeveer een jaar bestond.