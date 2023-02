Al duizenden handtekeningen voor behoud Badhoevedorpse strandtent: "Net een dorpshuis"

Het in 2019 geopende QBeach staat op de plek waar enkele jaren geleden de A9 Badhoevedorp in tweeën splitste. Nadat de snelweg dwars door het dorp was vervangen door een snelweg om het dorp heen, besloten Hartger Pen en zijn gezin er een beachbar met stadsstrand te openen.

"De A9 was een soort Berlijnse muur: die muur is weg, het dorp is één geworden en wij zitten ertussenin"

"De club is niet opgenomen in de plannen van de gemeente", vertelt bezoeker Mike Gries. Hij maakt zich zoveel zorgen over het voortbestaan van de beachbar dat hij een petitie is gestart. En die is in een week tijd al ruim 3.500 keer getekend. "Het is geen café, het is geen restaurant", typeert Gries QBeach, "het is sociale ontmoetingsplaats."

'Dorp is één geworden'

Dat de strandbar in no time een verbindende functie voor Badhoevedorp heeft gekregen, bleek al toen NH Nieuws in de zomer van 2021 langsging. Eigenaar Hartger Pen vertelde toen dat QBeach 'een prominente plaats had ingenomen in het dorp'. "De A9 was een soort Berlijnse muur. Die muur is weg, het dorp is één geworden en wij zitten er tussenin."

