Pop-up stadsstrand schot in de roos, maar koestert de gemeente dit succesverhaal?

Precies op de plek waar ruim acht jaar geleden de A9 Badhoevedorp nog in tweeën spleet, zit sinds twee jaar het restaurant 'Q Beach'. Hartger Pen en zijn zoon Ruben startte het restaurant middenin het dorp, maar moeten, ondanks hun verworven dorpsfunctie, over drie jaar weer vertrekken.

"We wisten waar we aan begonnen", vertelt Hartger Pen. "Maar dat maakt het niet minder vervelend dat we in ieder geval van deze plek moeten verdwijnen." De ondernemer werd een aantal jaar geleden benaderd door gebiedsontwikkelaar AM met de vraag of hij op de plek waar het nieuwe centrum van Badhoevedorp wordt ontwikkeld, tijdelijk een restaurant zou willen openen.

In de tussentijd heeft 'Q Beach' een bijzondere, verbindende functie verkregen. "Het is nu rustig, maar het zit hier steevast vol", vertelt Badhoevedorper Henk Biemond. Hij is regelmatig te vinden op het terras aan de Sloterweg. "Ik heb hier zo ontzettend veel mensen leren kennen uit het dorp."

Ook een andere gast van het stadsstrand vertelt dat de plek een ideale locatie is om met haar kinderen te komen. "Dan kun je thuis gaan zitten, maar hier ben je er echt even tussenuit."

Definitieve locatie

De ondernemers willen dolgraag door op een andere plek en zijn daarom in gesprek met de gemeente over een definitieve locatie. De gemeente onderkent in een reactie de toegevoegde waarde van het bedrijf voor het dorp:

"Allereerst vindt de gemeente Haarlemmermeer dat 'Q Beach' een mooi bedrijf is dat inmiddels een duidelijke toegevoegde waarde in het dorp heeft getoond."

De gemeente vervolgt: " Er zijn nog geen afspraken gemaakt over vervolgstappen voor Q Beach na het aflopen van de pop-up periode. Wel is de gemeente, naar aanleiding van vragen hierover, aan het kijken naar een mogelijke alternatieve locatie in het dorp. Hiervoor moeten o.a. door bepaalde afdelingen binnen de gemeente, een aantal zaken onderzocht worden en dit is dus een lopende actie."