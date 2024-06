Youth League-winnaar Daniël Beukers strijkt neer bij FC Volendam

In de jeugd speelde Beukers bij IJsselmeervogels, totdat hij in 2018 bij AZ terechtkwam. Zijn hoogtepunt beleefde hij in 2022/23 met de winst van de Youth League met AZ O-19. In de wedstrijd tegen Real Madrid was hij belangrijk met twee goals. In de gewonnen finale tegen Hadjuk Split speelde hij de hele wedstrijd.

De verdediger kwam negen keer uit voor Jong AZ in de eerste divisie, daar vertrok hij echter in de zomer van 2023 en speelde het afgelopen jaar bij FC Groningen. Hij kwam tot slechts zes minuten voor de promovendus. Dat was in de KNVB-beker tegen Rijnsburgse Boys. Bij de Groningers had hij nog een doorlopend contract tot 2027, maar dat is in overleg eerder beëindigd.

Tekst gaat verder onder het artikel.