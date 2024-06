Ondanks degradatie met FC Volendam blijft sterkhouder Damon Mirani wel in de eredivisie

Mirani speelde in de jeugdopleiding van FC Volendam en later die van Ajax. Bij Jong Ajax debuteerde hij in het betaald voetbal, waarna hij de overstap naar Almere City maakte. In 2021 keerde hij weer terug bij Volendam om vervolgens in het eerste seizoen te promoveren naar de eredivisie. Na twee seizoenen degradeerde Mirani met Volendam naar de eerste divisie.