Komst trainer Rick Kruys naar FC Volendam definitief, tekent contract voor twee jaar

Technisch directeur Patrick Busby: "Rick is een talentvolle trainer die bij VVV heeft aangetoond met beperkte middelen te kunnen presteren. Je herkent zijn voetbalidee terug binnen de speelwijze. In de gesprekken met Rick kwam zijn passie voor het trainersvak nadrukkelijk naar voren. De positieve energie die Rick uitstraalt heeft de club nu nodig om stappen te zetten. Rick is geen onbekende voor FC Volendam en past hiermee in de visie om Volendam weer een eigen identiteit te geven. Dit is een bijkomend voordeel."

De officiële presentatie van de nieuwe trainer vindt later plaats omdat Kruys momenteel vakantie heeft. Hoe de technische staf er verder uit gaat zien, is nog niet helemaal ingevuld. Wat wel zeker is, is dat Michael Dingsdag aanblijft als is één van de twee assistent-trainers.