Strijdvaardige Volendam-captain Mirani draait er na Alkmaarse oorwassing niet omheen: "Klote"

"Weer thuis verloren met ruime cijfers en dat is niet goed", dreunt Damon Mirani de huidige malaise van FC Volendam op. De aanvoerder doelt op de vier fikse nederlagen voor eigen publiek (PSV 1-5, sc Heerenveen 0-4, NEC 2-5, AZ 0-4). "Vandaag beginnen we nog wel goed, maar na de 0-1 is het wel een soort van klaar."

Geloof

Van opgeven wil Mirani niks weten. "Bij mij is er sowieso geloof en ik begrijp dat de tijd wel begint te dringen. Maar we moeten zorgen dat we zoveel mogelijk punten gaan pakken." Volgende week mag de aanvoerder dat proberen in de uitwedstrijd tegen Almere City.

