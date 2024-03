Speakers Volendam en AZ bundelen de krachten tijdens burenderby: "Goede band"

Waar Mühren donkere wolken boven zijn club ziet hangen, daar is Admiraal een stuk positiever. Ook de Alkmaarders draaien allesbehalve een geweldig seizoen, maar de laatste weken onder de nieuwe trainer Maarten Martens gaat het wat beter. "We zitten weer wat in de lift. Het is nog niet heel stabiel, maar zeker in de thuiswedstrijden doen we het zeer aardig."

"Onder de indruk"

"Voor zondag ben ik allerminst zeker van een overwinning", is Admiraal wat sceptisch over het treffen met de club uit het vissersdorp. "Ik verwacht een nipte overwinning." Mühren hoopt op een stuntje, maar kan ook genieten van de Alkmaarse club. "Voor spelers als Jordy Clasie, Vangelis Pavlidis en Ruben van Bommel kom je naar het stadion. Vooral van Clasie ben ik onder de indruk, hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Hij hoort eigenlijk in het Nederlands Elftal."

Tekst loopt verder onder de foto.