FC Volendam moet oud-trainers Jonk en Kohler nog vijf maanden salaris betalen

FC Volendam heeft voormalig trainers Wim Jonk en Matthias Kohler onterecht aan de kant gezet. Dat stelt de arbitragecommissie in een tussenvonnis. Het duo keert vanwege een verstoorde arbeidsrelatie niet meer terug, hun contracten worden per 1 mei beëindigd. Het is nog onduidelijk hoeveel Volendam exact moet betalen.