Afgekeurd doelpunt leidt treurige avond FC Volendam in: NEC met ruime cijfers te sterk

Voorafgaand hadden de fans van Volendam nog hoop dat NEC 'champagnebenen' had opgelopen na het behalen van de bekerfinale. Dat scenario leek binnen tien minuten werkelijkheid te worden. Vivaldo Semedo, die de voorkeur genoot boven Robert Mühren, kopte raak uit een corner van Bilal Ould-Chikh. Er ging een streep door zijn doelpunt, omdat Zach Booth hinderlijk buitenspel stond op de doellijn.

Extra zuur was dat NEC in de daaropvolgende aanval wél trefzeker was. Een inzet van Youri Baas werd nog gekeerd door doelman Mio Backhaus en Sontje Hansen schoot vervolgens raak: 0-1. De Nijmegenaren konden op tamelijk eenvoudige wijze de score in het resterende deel uitbreiden. Eerst schoot Kodai Sano de bal diagonaal in het doel, waarna Sylla Sow vlak voor rust raak kopte: 0-3.

