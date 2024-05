FC Volendam gooit het roer om: bestuur verdwijnt

Momenteel is de RvC het hoogste orgaan, met daaronder het bestuur en de directie. In de nieuwe opzet heeft de directie meer ruimte om beslissingen te nemen met de RvC als toezichthouder. Door de bestuurslaag weg te halen, kan er slagvaardiger worden gehandeld.

Bootsman, directeur van een dakdekkersbedrijf, wordt voorzitter van de nieuwe RvC. Simon Hansen, nu lid van het interim-bestuur, blijft als commissaris eveneens betrokken. De andere leden zijn Ernst Ligthart, Johan Tuijp, Jack Tuijp en Albert van Ommen.

Bezem door RvC

"FC Volendam is de aftredende RvC- en bestuursleden, te weten Jaap Veerman, Elma de Koekkoek, Henk Kras jr., Erwin Boelhouwer en Kees Mooijer, dankbaar voor hun inzet voor de club in een onstuimige tijd", schrijft de club in een verklaring. Met veel rumoer stuurde de RvC onder leiding van Jaap Veerman eind vorig jaar het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit weg, waarop ook alle mensen van de technische staf van Team Jonk opstapten.

Maandag maakte FC Volendam de komst van de nieuwe technisch directeur Patrick Busby bekend. Hij begint officieel ook op 1 juli. Naar een opvolger voor algemeen directeur Frans ten Berge wordt nog gezocht. Jan-Bas Veltman is commercieel directeur, maar maakt statutair geen deel uit van de directie.