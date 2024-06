Wat haalt FC Volendam in huis met de nieuwe trainer Rick Kruys?

Ruiter houdt vanaf een afstand de carrière van Kruys in de gaten. "Voor mijn gevoel is hij geliefd en is men te spreken over zijn trainerskwaliteiten. Het zegt al genoeg dat Willem Janssen hem direct naar Venlo haalde. Ik denk dat Kruys iets knaps heeft neergezet met VVV met een beperkt budget."

"Hij zal zeker niet in een gespreid bedje komen en er zal niet veel mogelijk zijn", vervolgt Ruiter over de stap naar Volendam. "Het is aan Kruys om daar mee om te kunnen gaan. Het werkt in zijn voordeel dat hij de club al kent. Ik denk dat het een mooie stap voor hem is en dat het een mooie uitdaging zal worden."

FC Volendam wilde vrijdagavond niet reageren op de eventuele komst van Rick Kruys. Wél gaf de club aan dat het komende week een nieuwe trainer verwacht te presenteren.