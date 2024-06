Piet is al 37 jaar van de aardbodem verdwenen, zus zoekt anonieme tipgever

Piet is inmiddels 37 jaar vermist en is voor het laatst gezien op Texel in 1987, toen hij 28 jaar oud was. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem en is geen teken van leven van hem vernomen. Zijn zus mist hem nog elke dag en wil graag weten wat met hem gebeurd is. "Voor haar is dat ontzettend belangrijk", zegt Erwin Sintenie van politie Noord-Holland. "Helaas kon ook zijn moeder niet meekrijgen wat er met hem gebeurd is." Zij is inmiddels overleden.

Cold case

Toos Beentjes, de zus van Piet doet haar verhaal, en dat is niet voor de eerste keer. Want ze is al vaker geïnterviewd over Piets vermissing. Tegenover NH vertelde ze al vaker over de zoektocht, de gelanceerde documentaire over de cold case en het politieonderzoek.

Nu doet ze opnieuw een oproep, "want iemand moet toch weten wat hier aan de hand is geweest", zegt ze in een gesprek dat gisteren in Bureau NH werd uitgezonden.

