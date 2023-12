Na ruim drieënhalve maand nog altijd geen spoor van vermiste Jeroen uit Den Helder

Van Jeroen Schermer is sinds 1 september niets meer vernomen. De politie tast in het duister waar de 38-jarige man uit Den Helder kan zijn gebleven. Zijn begeleider Alex Meijer blijft hoop houden: "Als je de hoop opgeeft, accepteer je dat hij er niet meer is."

Elk jaar verdwijnen er zo'n 2.000 mensen in Noord-Holland. Het merendeel, 70 tot 80 procent, is na twee dagen terecht. Een klein deel is langer vermist. Van de 38-jarige Jeroen Schermer is nu al drieënhalve maand niets vernomen, zijn familie en vrienden in onzekerheid achterlatend.

Hij zou mogelijk zijn vertrokken richting het Helderse duingebied. Maar ondanks grote zoekacties in de duinen bij Den Helder en Callantsoog (hij zou met de kustbus richting Petten zijn gereden en in Callantsoog zijn uitgestapt) is er nog geen spoor van Jeroen gevonden. Ook de aflevering van Bureau NH met daarin aandacht voor zijn zaak heeft weinig tips opgeleverd.

Wat er kan zijn gebeurd, is ook gissen voor Jeroen zijn begeleider Alex Meijer. Jeroen was dakloos, maar had al een tijd lang onderdak bij DNODoen. Doordeweeks ging hij naar de dagbesteding van Reakt en op zondag zat hij trouw bij de kerkdienst van het Leger des Heils.

Jeroen heeft een roerig verleden, vertelde korpsofficier Ton Mostert van het Leger des Heils Den Helder eerder aan NH. Maar hij was de afgelopen periode bezig zijn leven op orde te krijgen. "We hebben geen enkel teken gehad of gezien dat het niet goed met hem zou gaan."

Hoop

Alex blijft hoe dan ook hoop houden en doet er alles aan om Jeroen te vinden. "We hebben overal pamfletten opgehangen, ook in de duinen. Ik houd altijd hoop dat hij boven water komt."

"Zelf denk en hoop ik dat hij is gaan liften en als verstekeling naar Marokko is gegaan. Hij heeft daar eerder gezeten. Maar hij kan ook in een bunker zijn gaan vasten en daar zijn overleden. We moeten niet denken aan wat er gebeurd kan zijn. Vooral voor zijn ouders is het heel erg."

De politie laat weten geen nieuwe aanwijzingen voor een zoektocht te hebben. "Als volwassene heb je het recht om te verdwijnen, maar we houden met alle scenario's rekening. Het onderzoek loopt nog en er zijn geen nieuwe ontwikkelingen." Tips blijven welkom.

Opsporingsprogramma Bureau NH besteedde in oktober aandacht aan de vermissing van Jeroen, in de uitzending kwam ook zijn begeleider Alex Meijer aan het woord: