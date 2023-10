Den Helder aA nl Familie en vrienden radeloos: waar is hun geliefde Jeroen uit Den Helder?

Al zes weken is hij spoorloos: de 38-jarige Jeroen Schermer uit Den Helder. Familie en vrienden zijn radeloos. “Je raakt verscheurd als je kind zoek is. We weten ons geen raad”, zegt Alex Meijer, de begeleider van Jeroen, in gesprek met Bureau NH.

Sinds vrijdag 1 september is er niks meer van Jeroen vernomen. Hij is voor het laatst gezien in de Nieuwstraat in Den Helder. De politie schreef begin september dat hij ‘mogelijk is vertrokken in de richting van het duingebied in de omgeving van Den Helder'. Zoekacties Daarom werd nog een grote zoekactie op touw gezet in het duingebied. Daarbij kwam het Veteranen Search Team aan te pas. Dat kamde met zo'n vijftig vrijwilligers het duingebied uit. Helaas leidde dat niet tot de vondst van Jeroen. Een paar dagen na de verdwijning werd door de politie een rechercheteam op de zaak gezet. Toen de tip binnenkwam dat hij mogelijk in Callantsoog zou zijn gezien, werd daar groots op ingezet. Ook die zoekactie heeft niet de gouden tip tot de terugkomst van Jeroen opgeleverd. Tekst gaat verder.

"Hij deed alles voor andere cliënten. Jeroen bouwde mee aan een unit voor de dagbesteding. Letterlijk tot aan de laatste schroef heeft hij erin gedraaid", zegt Alex Meijer, zijn begeleider. "Ik zou hem zo in huis nemen, zo vriendelijk is hij. Elke dag." Verscheurd "Hij sprak via zijn gitaar. Dan kon je het overal over hebben met hem", vervolgt Meijer.

"Laat iets van je horen, Jeroen. Of mensen die iets van hem weten. We willen graag rust" Begeleider van Jeroen

"Sinds de verdwijning hebben we geen idee waar hij is. Ik ken de familie en zie wat dit met zijn ouders doet. Je raakt verscheurd als je kind zoek is. Laat iets van je horen, Jeroen. Of mensen die iets van hem weten. We willen graag rust." Sinds de verdwijning tast ook de politie in het duister over waar hij is. Daarom vraagt politie nu om tips bij het publiek. Jeroen is 1 meter 95 lang en heeft bruin haar en blauwe ogen, zie bovenstaande foto. Ten tijde van de vermissing droeg hij een opvallende gele sweater.

