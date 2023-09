Verdwijning Jeroen totaal onverwacht voor omgeving: "Hij zat goed in zijn vel"

Jeroen Schermer had een vaste structuur in zijn dagelijks leven, tot hij afgelopen vrijdag plotseling verdween. Daarvoor ging hij doordeweeks naar de dagbesteding bij Reakt en was hij iedere zondag te vinden bij de kerkdienst van het Rode Kruis. De vermissing komt daarom voor de medewerkers van het Leger des Heils in Den Helder als een donderslag bij heldere hemel: "We hebben geen enkel teken gehad dat het niet goed met hem zou gaan."

"Jeroen zit bij ons in het beamerteam bij de kerkdiensten", vertelt korpsofficier Ton Mostert van Leger des Heils Den Helder. Dat wil zeggen dat Jeroen verantwoordelijk is voor de slides en het doorklikken van de liedteksten op de beamer. "Hij kwam al wel een jaar of anderhalf bij ons. Doordeweeks had hij een vast stekje bij Reakt, dagbesteding. Op de zondag zat hij steevast bij ons vanaf 9 uur in de samenkomst."

Een vaste bezoeker en een 'graag geziene gast' bij het Leger des Heils: "Hij heeft een dieet, eet altijd glutenvrij brood. Daarom hebben we altijd een speciaal vakje in de vriezer met glutenvrij brood voor hem. Als hij dan binnenkomt, halen we dat voor hem tevoorschijn."

Heel trouw

Jeroen (38) is dakloos, maar had al een tijd lang onderdak bij DNODoen. Hij heeft een roerig verleden, vertelt Mostert, maar hij was de afgelopen periode bezig zijn leven op orde te krijgen. "We hebben geen enkel teken gehad of gezien dat het niet goed met hem zou gaan. We zijn ook niet gek, weten heus wel hoe mensen in elkaar zitten. Als iemand een terugval heeft dan weten we dat."

Maar aan Jeroen was dus niets te merken. "Hij zat niet in bepaalde circuits en was echt bezig zijn leven op de rit te krijgen. De vermissing strookt niet met wat hij liet zien." Mostert vertelt dat Jeroen altijd heel vriendelijk is. "Hij bedankte je voor alles. Hij heeft ook een goede band met zijn familie."

"We hebben ook geen flauw idee waar hij kan zijn", zegt Mostert. "Hij heeft wel zijn vaste plekjes: de duinen bij Nieuw Den Helder en de zeedijk als hij even rust nodig had." Hij vervolgt: "Sommige mensen verdwijnen soms een paar dagen, maar Jeroen deed dat nooit. Hij is heel trouw. Dus bij ons gaan wel gelijk de alarmbellen af."

Politie vraagt tips

Ook de politie tast nog in het duister over waar Jeroen is. "Het onderzoek loopt nog steeds door, maar we hebben geen aanwijzingen waar we naar hem kunnen zoeken", aldus een woordvoerder. "We roepen mensen daarom ook op om alle tips met ons te delen."