Politie schaalt op in zoektocht naar vermiste Jeroen

Jeroen Schermer uit Den Helder is na dagen zoeken nog steeds niet terecht. De politie schaalt daarom op en zet een rechercheteam op de zaak. Zo kan er met meerdere methodes en op meerdere plekken gezocht worden, aldus een woordvoerder van de politie: "We hopen dat we hem op een of andere manier kunnen spreken."

Het inzetten van een rechercheteam na een aantal dagen is in principe standaardprocedure bij een vermissing. Op basis van de vaste routines van Jeroen zocht de politie al eerder in de duinen bij Den Helder, maar tevergeefs.

Omdat Schermer niet in de duinen gevonden is, zijn het zoekgebied en de zoekmethodes uitgebreid. De politie gaat niet uit van een misdrijf. "Maar het is nog altijd een zorgelijke situatie", aldus de woordvoerder. "We willen helderheid brengen in de zaak."

Veteranen Search Team

Schermer werd voor het laatst gezien op 1 september rond negen uur 's ochtends bij de Nieuwstraat in Den Helder. Op maandag werd uitgebreid naar hem gezocht door onder andere het Veteranen Search Team en betrokken Nieuwediepers. Die zoektocht werd vandaag niet voortgezet in de duinen, omdat de kans bestaat dat Schermer ergens anders heen is gegaan.

Wel deelde vandaag een Nieuwedieper een oproep op Facebook om met inwoners een zoektocht op touw te zetten. Daar wordt vanavond verder over overlegd, gaf de initiatiefnemer aan onder zijn bericht.