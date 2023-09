Inwoners Den Helder zoeken vandaag zelf naar vermiste Jeroen Schermer

In de Facebookgroep "Je bent echt Jutter als..." is een oproep gedaan aan inwoners van Den Helder om te komen zoeken naar Jeroen Schermer. De 38-jarige man wordt nu al dagen vermist. Een groepslid plaatst de oproep en geeft aan dat het initiatief in overleg met de politie is opgezet.

Een woordvoerder van de politie geeft aan dat de zoekactie echt een burgerinitiatief is. "Het is mogelijk dat de politie wel op de hoogte is gesteld, maar de politie is zelf geen onderdeel van de zoekactie."

Jeroen Schermer wordt al dagen vermist, hij werd op 1 september voor het laatst gezien in de Nieuwstraat in Den Helder. Hij is 38 jaar, 1,95 meter lang en hij heeft bruin haar en blauwe ogen. Volgens de politie is hij te herkennen aan zijn lengte.

Vaste gast Leger des Heils

Voor het Leger des Heils, waar Schermer vaak langskomt voor een kopje koffie, kwam de vermissing als een 'donderslag bij heldere hemel', zegt een medewerker tegen NH.

"Jeroen is een heel punctueel iemand en we zagen dit totaal niet aankomen", vervolgt hij. "Hij is regelmatig een bakje koffie aan het doen en zit dan gezellig met iedereen te kletsen."

Gisteren zochten de politie, het Veteranen Search Team en Stichting Inzet reddingshond Nederland al naar Jeroen in het duingebied in Den Helder. De zoektocht duurde de hele dag, tot ongeveer 18.00 uur. Gisteravond gaf de politie aan de zoektocht de volgende dag niet te hervatten, 'omdat er ook geen sporen zijn die leiden naar een ander gebied', aldus een woordvoerder van de politie gisteravond.

Als je meer informatie hebt kan je contact opnemen met de politie via 0800-6070 of via hun website.