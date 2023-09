Een hele dag zoeken naar Jeroen Schermer levert niets op

Dat laat een woordvoerder van de politie weten. Vanmorgen startte de zoektocht om negen uur in het duingebied en duurde tot een uur of zes uur vanavond. Een woordvoerder laat weten dat er niets gevonden is.

"Omdat er ook geen sporen zijn die leiden naar een ander gebied, gaan we morgen niet verder met een andere grote zoekactie buiten. Wel gaat het politieonderzoek onverminderd door", aldus een woordvoerder van de politie.

Heeft u meer informatie over de vermissing? Neem contact op met de politie via 0800-6070 of via hun website.