Jeroen (38) uit Den Helder na maandenlange vermissing terecht

De 38-jarige man uit Den Helder die sinds 1 september spoorloos was, is gevonden. Dat laat zijn begeleider weten aan NH. Jeroen werd voor het laatst gezien in zijn woonplaats, waarna er meerdere zoekacties op poten werden gezet. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.

De afgelopen maanden werden er meerdere zoekacties op touw gezet, tientallen mensen hielpen mee - Foto: Inter Visual Studio

De man verdween in september totaal onverwacht, omdat hij volgens zijn omgeving goed in zijn vel zat. Hij vertrok destijds mogelijk richting het duingebied, waar met tientallen vrijwilligers hard naar hem werd gezocht. Ondanks de grote zoekacties in de Helderse duinen en Callantsoog werd hij niet gevonden. Bureau NH schonk ook aandacht aan de vermissingszaak. Er kwamen een aantal tips binnen, maar dat leverde niets op. Waar Jeroen al die tijd geweest is, is niet duidelijk. De begeleider van Reakt, een dagbesteding waar de man vaak kwam, kan daar in verband met zijn privacy geen uitspraken over doen.