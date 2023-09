Opnieuw zoekactie naar vermiste Jeroen, nu bij Callantsoog waar hij zou zijn gezien

Er is vandaag opnieuw een zoekactie op poten gezet naar de vermiste Jeroen Schermer (38) uit Den Helder. Dit keer wordt door het Veteranen Search Team samen met de politie en Stichting Inzetreddingshond Nederland gezocht in en rond Callantsoog. Dat is ook waar de man na zijn verdwijning zou zijn gezien, volgens een tip die bij de politie binnenkwam .

Jeroen is sinds 1 september vermist. Hij is voor het laatst gezien in de Nieuwstraat in Den Helder en er werd vermoed dat hij in de richting van het duingebied van Den Helder was gegaan. Het Veteranen Search Team kamde een paar dagen later met zo'n 50 vrijwilligers het duingebied helemaal uit, maar vond daar de vermiste man niet.

Een paar dagen na de verdwijning werd door de politie een rechercheteam op de zaak gezet. Bij de politie kwam later ook een tip dat Jeroen mogelijk in Callantsoog zou zijn gezien. Die tip werd serieus genomen, al had de politie geen aanwijzingen dat hij daar nog steeds kon zijn. Kennelijk denken ze nu dat hij er toch nog is, aangezien hier een zoekactie is opgezet.

Er wordt gezocht in natuurgebied het Zwanenwater. Volgens de politie is Jeroen op de dag van zijn verdwijning in de kustbus van Den Helder naar Petten gestapt en is hij uitgestapt in Callantsoog. "Als we niets vinden, blijft het politie-onderzoek verder gaan, maar hebben we geen concrete aanwijzing voor een andere locatie om naar Jeroen te zoeken", aldus de politie.

Onverwacht

Voor de omgeving van Jeroen kwam zijn verdwijning onverwacht. Hij is dakloos, maar had al een tijd lang onderdak bij DNODoen. Jeroen heeft een roerig verleden, vertelde korpsofficier Ton Mostert van Leger des Heils Den Helder eerder aan NH, maar hij was de afgelopen tijd bezig zijn leven op orde te krijgen. "Doordeweeks had hij een vast stekje bij de dagbesteding van Reakt. Op zondag zat hij steevast bij ons vanaf 9 uur in de samenkomst. We hebben geen enkel teken gehad of gezien dat het niet goed met hem zou gaan. We zijn ook niet gek, weten heus wel hoe mensen in elkaar zitten. Als iemand een terugval heeft dan weten we dat."