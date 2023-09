De 38-jarige Jeroen Schrever uit Den Helder is sinds afgelopen vrijdag vermist, dat meldt de politie. Er is een zoekactie gestart.

Vanaf 09:00 uur vrijdagochtend is er niets meer van de man vernomen. Hij is 1 meter 95 lang en heeft bruin haar en blauwe ogen. De politie schrijft: 'Mogelijk is hij vertrokken in de richting van het duingebied in de omgeving van Den Helder.'

Voor tips of meer informatie, klik op deze link. Of neem contact op met de politie via 0800-6070.