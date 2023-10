Zoektocht naar sinds 1987 vermiste Piet uit Heemskerk levert niets op, zus blijft hoopvol

Vier speurhonden waren onafhankelijk van elkaar aangeslagen nabij paal 9 bij Den Hoorn, wat zou betekenen dat daar menselijke resten zouden moeten liggen. Toch werd hier na graafwerkzaamheden niet het lichaam van de sinds 1987 vermiste Piet Beentjes uit Heemskerk gevonden. Zijn zus Toos blijft hoop houden. "Ik ben vooral benieuwd naar wat er met Piet is gebeurd, hoe hij aan zijn eind is gekomen. Ik ben niet rancuneus of zo en bovendien is het verjaard. Dus als iemand iets weet: meld het, anoniem mag ook."

Dat bij paal 9 niets is gevonden, sluit volgens Kees Klaassen en Sander Meyer van initiatiefnemer Stichting Coldcase Zaken niet uit dat er toch in de omgeving menselijke resten liggen, meldt mediapartner Texelse Courant. Maar verder graven, is daar niet toegestaan.

Vorige week werd ook voorbereidend onderzoek gedaan bij de Horsmeertjes. Klaassen: "We hebben het linker meertje doorzocht met radar en honden. Van het rechter meertje hebben we alleen de oevers kunnen doen en het duin er omheen. Maar zonder resultaat."

De zoekwerkzaamheden zijn nu gestaakt, maar Coldcase Zaken heeft nog enkele locaties op het oog waar tijdens vooronderzoek honden zijn aangeslagen. De stichting wil binnenkort terugkomen om die plekken te onderzoeken.

Raadselachtig

De 28-jarige Piet Beentjes uit Heemskerk verdween in 1987 onder raadselachtige omstandigheden. Hij was voor laatst gezien op Texel. Op 27 april 1987 nam hij de laatste boot naar het eiland. Hij had geen kaartje en liet een vreemde indruk achter omdat hij vlak voor aankomst in de veerhaven zomaar van boord af sprong. De daaropvolgende nacht werd hij aangetroffen in een woning in Den Hoorn, in de woonkamer van twee vreemde mannen. Zij gaven Piet droge kleding en stuurden hem weg. Daarna verdween hij van de radar.

De politie ging al snel uit van suïcide en zeiden tegen zijn familie 'dat hij wel aan zou spoelen'. Na drie weken werd het onderzoek stopgezet. Maar Piets zus Toos vond zijn verdwijning verdacht. Ze vroeg in 2016 opnieuw aandacht voor de zaak en in 2017 ging de documentaire Piet is weg, over zijn vermissing, in première. "Er moet iets gebeurd zijn", zei ze. "Hij is midden in de nacht bij die twee mannen vertrokken met niet meer bij zich dan twee sleutels en een zonnebril. Is hij vermoord of in een psychose geraakt? Waar is zijn lichaam?"

Toos blijft hoop houden, zo vertelt ze aan de Texelse Courant. "Meestal ben ik wat terughoudend. Met Kees Klaassen was het anders. Ik merkte snel dat hij echt wat in z’n mars heeft. Hij zei: als iemand het kan, haal ik hem boven. Heel grote woorden. Maar het kreeg steeds meer vorm en ik zag dat ze het professioneel aanpakten."

Obsessief

Ze vervolgt: "Ik hoefde niet alle details te weten. In de tijd van de documentaire was ik er diep in gedoken en werd ik bijna obsessief. Nu bescherm ik mezelf beter. Het gaf wel veel onrust en de afgelopen week was natuurlijk superspannend. Ik heb veel waardering en bewondering voor wat zij, en anderen die belangeloos meewerken, voor elkaar hebben gekregen."

