Noord-Hollanders willen meer belasting voor vervuilers, maar Tata maakt zich geen zorgen

Toch baart de uitslag van het Kieskompas Cinta Groos weinig zorgen. De voorzitter van de ondernemersraad van Tata Steel vindt dat zo'n complex onderwerp niet in een stelling gevangen kan worden. "Het is een versimpeling van de werkelijkheid. Je moet je daarbij afvragen of mensen weten wat het betekent. Het is niet zo dat Tata Steel helemaal geen belasting betaalt."

Het is daarbij wel van belang dat de mogelijke nieuwe belasting dan wel voor heel Europa geldt, vindt Groos. "Dat moet in Europees verband opgepakt worden. Het moet niet zo zijn dat je in het ene land heel veel belasting betaalt en in een ander land heel weinig."

Maar ze is niet bang dat het zover komt. "Nee, ik vrees niet voor het voortbestaan van het bedrijf in Nederland. Bij de gevestigde politieke partijen in Nederland zie ik brede steun voor ons."

De voorzitter van de ondernemersraad vindt wel dat de uitslag uit het Kieskompas een signaal afgeeft. "Mensen vinden het belangrijk dat er minder wordt vervuild. Belasten is een goede manier om bedrijven de goede kant op te duwen. Zo'n uitslag als deze laat weten dat we de vergroening die we hebben in gezet zo snel mogelijk door moeten zetten. Je kan het ook zien als aanmoediging om door te gaan."