Nieuwe rechtszaak rond Tata: nu wordt 'schizofrene' staat aangeklaagd

Waarom nu?

"Ik wilde dit eigenlijk al heel lang, maar de tijd was nog niet rijp. Nu wel. Er waren in de afgelopen week twee druppels die de emmer deden overlopen. Er was een bijeenkomst in het Telstar Stadion met minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, red.). En daar kregen we weer te horen wat we al zo vaak te horen kregen: dat het nog jaren gaat duren voordat het schoner wordt rond Tata Steel", aldus Verbrugge.

"Ons credo, gezondheid op één, wordt op zulke momenten misbruikt. Dat wordt dan eerst gezegd, dan komt er een hele riedel en dan is het uiteindelijk gewoon zo dat de economie voorgaat en dat de vervuiling nog jarenlang doorgaat. We stonden daar met ons bestuur, ik keek rond en ik dacht: 'Hè? Weer?'"

"Twee dagen later kwam de memo van het RIVM dat de IJmond net zo vervuild is door fijnstof als in het Italiaanse Taranto, waar de bazen van de staalfabriek veroordeeld zijn tot twintig jaar cel. Die memo lag al een maand klaar, maar daar werd vorige week bij Telstar met geen woord over gerept. We konden er dus ook geen vragen over stellen."

"Toen ontstond het gevoel: we moeten nu echt doorpakken. We proberen met onze en andere stichtingen al zó lang om op een nette manier met heel veel feiten en heel hard werken aan de overheid duidelijk te maken dat het zo niet meer gaat. Want laten we heel eerlijk zijn: we hebben wel íets bereikt, maar het leidt niet tot echte verandering."

Waarom een zaak tegen de staat en niet tegen Tata Steel?

"De zaken tegen Tata Steel lopen, zoals de aangifte van Ficq. Die gaan in volle vaart door en daar ben ik heel blij mee."

"Maar de overheid speelt natuurlijk zo'n grote rol. Die zou je moeten beschermen, maar doet dat niet. Zelfs met alle rapporten die er liggen: van het RIVM, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, van de expertgroep onder leiding van Levi."

"Dit weekend kwamen we met het bestuur van onze stichting bij elkaar. We belden met een advocaat die we vertrouwen - ik kan de naam nog niet geven - en die zei: ik geef jullie een gerede kans als jullie een zaak beginnen. Dat denken wij ook, anders zouden we er niet aan beginnen."