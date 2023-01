Urgenda en Greenpeace: alle Tata-werknemers vinden makkelijk nieuwe baan in de regio

Als alle Tata Steel-werknemers een nieuwe baan in de IJmond zouden moeten vinden, dan kan dat zonder de arbeidsmarkt te ontwrichten. Dat concludeert een rapport in opdracht van Urgenda en Greenpeace. Het rapport biedt tegenwicht aan de recente brandbrief van de FNV dat 'een sociaal drama' verwacht als Tata Steel zou moeten sluiten en veel IJmonders hun baan verliezen.

'Het voeren van een discussie is altijd goed', zegt het rapport in opdracht van de actiegroepen. Als het maar op basis van feiten is, schrijft de Intelligence Group, in opdracht van de actiegroepen. Het doel van het rapport is dan ook 'onafhankelijk en onderbouwd inzicht te hebben in de mate waarin de regio voor de werkgelegenheid afhankelijk is van Tata Steel.' Want dat was er nog niet, zeggen zij.

Het is een relevante kwestie. Zo'n tienduizend mensen werken bij Tata en FNV schatte dat, alle onderaannemers meegerekend, zo'n twintig- tot dertigduizend gezinnen geraakt worden door een eventuele sluiting van Tata Steel.

Onderbouwd?

De FNV-brandbrief van afgelopen oktober zei: 'Sluiting van Tata Steel leidt tot een sociaal drama in de IJmond, gelijk of erger aan de ellende die ontstond na de sluiting van de mijnen in Limburg, waar de gevolgen nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn 50 jaar na de sluiting.'

Maar dat onderbouwt FNV niet met cijfers, is de impliciete kritiek van Greenpeace en Urgenda. En andere partijen ook niet. En dus lieten de organisaties de Intelligence Group onderzoek doen. Die groep probeert volgens eigen website de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken.

Het rapport van vandaag is een reactie van twee actiegroepen die natuur en gezondheid hoog in het vaandel hebben staan, tegenover de brandbrief van een vakbond die zijn werknemers als verantwoordelijkheid nummer één heeft.

Het moet twee openstaande vragen beantwoorden: hoe goed of slecht zijn de kansen van Tata Steel-werknemers op de arbeidsmarkt, en hoe groot is het deel (in)directe Tata Steel banen nu eigenlijk in de regio?

1 op de 10 banen van Tata

Het rapport geeft een heel andere voorstelling van zaken dan de FNV deed. Volgens dit marktonderzoek 'is Tata Steel (in)direct verantwoordelijk voor minder dan 1 op de 10 banen in een straal van 25 kilometer rondom Gemeente Velsen.'

Het rapport zegt dat Velsen, de IJmond of Noord-Holland helemaal niet zó afhankelijk is van de IJmuidense staalfabriek, wat werkgelegenheid betreft: "Op dit moment is de directe werkgelegenheid bij Tata Steel 0,6 procent van de beroepsbevolking in Noord-Holland en maximaal 8 procent in de gemeente Velsen."