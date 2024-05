Gezondheidsclubs bezorgd dat Tata niet in akkoord staat: 'Biedt geen aanknopingspunten'

Hans Dellevoet van de Dorpsraad: "Er lopen nu zogenaamde maatwerkgesprekken tussen de overheid en het bedrijf, misschien willen de partijen daar in een akkoord op hoofdlijnen niet te veel op vooruitlopen."

Antoinette Verbrugge van GezondheidOp1 noemt de afwezigheid van het staalbedrijf in het regeerakkoord 'vreemd en opvallend'. "Als er gesproken wordt van een subsidie van misschien wel 3 miljard voor een Indiaas bedrijf, dan moet je er toch iets over zeggen in je plannen?" vraagt ze retorisch.

Wie behartigt gezondheidsbelangen?

De drie organisaties benadrukken in hun reacties onafhankelijk van elkaar: 'Of er nu een links, rechts of centrumkabinet is, gezondheid blijft even belangrijk.'

Vorig jaar concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder andere dat de overheid er in het verleden niet genoeg voor burgerbelangen is opgekomen, en Dellevoet vreest dat er met het regeerakkoord van vandaag weinig aan zal veranderen.

Dellevoet: "Ik ben bezorgd dat er nu toch niemand aan tafel zit die de gezondheidsbelangen behartigt. En in onze ervaring pakt dat niet goed uit. Dit akkoord geeft in ieder geval geen aanknopingspunten voor strengere regels en handhaving. Die zijn wel nodig." Onlangs wees bijvoorbeeld een speciaal in het leven geroepen expertgroep nog op de noodzaak voor extra gezondheidsmaatregelen.

Vertrouwen van burger in overheid

Dellevoet had in ieder geval gehoopt dat er iets in het regeerakkoord zou staan over vertrouwen van de burger in de overheid. "Iets van: we zien dat er een wantrouwen is van de burger naar de overheid bij het PFAS-schandaal, Tata Steel, Chemours, noem maar op. Dan zou je hopen dat er in een akkoord op hoofdlijnen iets staat van: dat vertrouwen gaan we terugwinnen door deze of die stappen te doen. Maar ook daar staat niets over in."

Ook Verbrugge van GezondheidOp1 wijst op de noodzaak van het herstellen van dat vertrouwen. "Als je in je akkoord zegt dat je een nieuwe weg inslaat, zoals de partijen doen, laat dat dan maar zien", moedigt ze de coalitie aan. "Zet de burger en zijn gezondheid voorop en wees daar transparant over. Dat is pas echt een nieuwe weg."

Venniker van FrisseWind wil PVV, VVD, NSC en BBB dat graag ook persoonlijk vertellen. "Bij deze nodig ik ze graag uit om eens langs te komen in de IJmond. Wij maken ons echt grote zorgen over de gezondheid, niet alleen van de mensen in de regio, maar ook van de medewerkers van Tata Steel. Dat willen we ze uitleggen, zodat ze dat in hun beleid kunnen meenemen."

Op 28 mei moeten de coalitiepartijen zich wel in de kaarten laten kijken wat betreft Tata Steel. Dan staat er een debat in de Tweede Kamer over de toekomst van het bedrijf.

Tata Steel zelf is blij dat de eerder genoemde maatwerkafspraken doorgaan volgens dit akkoord. Een woordvoerder: "Dat is belangrijk om onze transitie naar Groen Staal te laten slagen."