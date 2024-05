Boer Arnold Res over regeerakkoord: "Denk dat het de goede kant op gaat"

"Ik denk dat het de goede kant op gaat nu", vertelt Res tegen NH Radio over het regeerakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB. In dat akkoord staat dat de er opnieuw wordt gekeken naar de nitraatrichtlijn, er geen gedwongen krimp komt van de veestapel en dat Nederland niet langer ambitieuzer natuurbeleid moet voeren dan de rest van Europa.

Ook komt rode diesel, diesel die onder een lager accijnstarief valt, terug voor boeren en tuinders. Dit werd in 2013 afgeschaft. Over dat punt is Res nog niet helemaal overtuigd dat het ook gaat gebeuren. "Ik zeg wel eens meer: 'Eerst zien en dan geloven'."

Voedselproductie

Hij vindt het ook goed dat er gekeken wordt naar de nitraatrichtlijn. Die bevat gebruiksnormen voor het gebruik van mest. "In Nederland hebben we zo'n goede delta, we kunnen hier op de beste manier van de wereld voedsel produceren, maar er moet ook mest op. Een boer brengt eerst mest op zijn land, en dan gaat het pas groeien."

De bollenteler en melkveehouder verwacht niet dat dat snel geregeld gaat zijn. "Dat geloof ik niet. Van de linkse oppositie zal er heel veel tegenspraak komen. Maar ze moeten wel begrijpen dat Nederland groeit, de hele wereldbevolking groeit en dat er wel voedsel moet komen. Dat kunnen wij hier in de delta van Nederland gewoon op de beste manier telen."

Innovatie ook belangrijk punt

Een ander punt uit het akkoord is dat er vol ingezet moet worden op innovatie binnen de agrarische sector. Volgens de boer is dat al lang bezig. "Iedereen is ermee bezig. Wij hebben bloembollen en daar spuiten we nu ook al biologische middelen op, daarmee zijn ze volop aan het innoveren. Als ik met die spuit rijd, denkt iedereen dat er gif in zit. Maar als jij niet eet, dan groei je ook niet meer. En als de bollen niet eten, groeien ze ook niet meer", doelt Res op de mest die over het land gesproeid wordt.