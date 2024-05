Sneak peek Alkmaar Pride: zo verandert Kees in een dragqueen

Kees Wijgergangs (53) mag wel het boegbeeld van de Alkmaar Pride genoemd worden. De Alkmaarder, bij velen beter bekend als Kees van de wc's, vaart ondertussen al bijna alle grachtenparades mee. En elk jaar weet hij als dragqueen het publiek te verrassen met een nieuwe opvallende creatie. Wat zijn outfit vanmiddag is, is nog even geheim, maar de metamorfose van zijn gezicht laat hij alvast zien.