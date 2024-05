Discriminatie tegen queers stijgt, daarom gaat deze groep op zelfverdedigingsles

De politie ziet de afgelopen jaren een stijging in het aantal meldingen rondom discriminatie tegen de regenbooggemeenschap. Jan Martijn Stout van Roze in Blauw benadrukt dat het erg belangrijk is dat deze aangiftes worden gedaan. "Ik maak mij nog meer zorgen om de meldingen die niet gedaan worden."

Uitstraling

Tijdens het eerste gedeelte van de avond in de Stadsfabriek geeft agent Stout tips en worden verhalen van straatintimidatie met elkaar gedeeld. Daarna mogen de deelnemers ook fysiek aan de slag met Krav Maga. Dat is een zelfverdedigingskunst afkomstig uit Israël.

"Je leert om je uitstraling te verbeteren en daardoor word je minder snel slachtoffer", vertelt Richard Mulder. Het bestuurslid van de Alkmaarse Pride legt uit waarom dit zo belangrijk is voor de gemeenschap. "De Pride is natuurlijk ook het vieren van de vrijheid en daarom is veiligheid een belangrijk maatschappelijk thema."