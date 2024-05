Meshtop of harnas? Alkmaarse queer jongeren bereiden zich voor op Pride

Safe Space in Alkmaar is een veilige haven voor jongeren uit de LHBTIQA+-gemeenschap. De jongerenorganisatie wil haar steentje bijdragen aan de Alkmaarse Pride dit weekend. Glitters, meshtops en harnassen worden uit de kast gehaald voor de perfecte outfit op deze speciale dag.

"De Pride wordt vooral door de oudere generatie georganiseerd, wat supergoed is. Met Safe Space en Club Kudt zetten wij het als jongere generatie weer door", vertelt Phineas, feestorganisator in Alkmaar.

Eigen plek

Safe Space is ontstaan vanuit een grote behoefte aan een eigen plek voor queer jongeren uit de stad. "Alkmaar is een grote gemeente binnen Noord-Holland, toch was er niets voor jongeren uit de gemeenschap. Het faciliteren van ontmoetingen was heel erg gewenst, dus dat hebben we gerealiseerd", vertelt Rebecca Keijser, organisator van Safe Space, trots. Voorheen was Amsterdam de dichtstbijzijnde uitgaansplek, inmiddels groeit het aantal queer-clubs in Alkmaar.

Jongere generatie

Een eigen uitgaansplek heeft ook met veiligheid te maken. "Het kan tijdens uitgaan best wel onveilig zijn als queer persoon, we worden uitgescholden of nageroepen. Als je dan je eigen plekje hebt, is dat echt te gek. Geen rare blikken."