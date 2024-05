Arno helpt Oekraïne non-stop: "De oorlog, je staat er mee op en gaat ermee naar bed"

"Dit is nummer 240 maar er zijn alweer meer auto's aangekocht. Met onze stichting De Leeuw Kiev kopen we meerdere wagens per week op. Die belanden dan via een collega-organisatie aan het front waar ze worden ingezet voor de logistiek. Je hebt het dan over de aanvoer van materialen maar ook over het vervoer van gewonden. Er is een schreeuwende behoefte aan pick-ups en busjes. Dat wij die kunnen leveren, zorgt ook voor een mentale steun. De Oekraïners weten dat ze er niet alleen voor staan."

Klijbroek woont afwisselend in Dirkshorn en vlakbij Kiev. Daar is het nu relatief rustig. "Met ons gaat het eigenlijk best goed. Onze dochter studeert inmiddels hier in Nederland. En wij zitten om de twee weken hier en in Oekraïne. Ook met mijn bedrijf gaat het, lijkt misschien gek, best goed. De tulpenhandel is goed, behalve dat de boeren hier in Noord-Holland een slechte oogst hebben. En ook de machinehandel gaat goed. Er zijn best veel klanten die juist nu investeren."

In de video zie je hoe het dagelijkse woon-werkverkeer van Klijbroek er nu uitziet, tekst gaat eronder verder.