Maar het bezoek is niet alleen bedoeld ter ontspanning. De hoop bestaat dat de mannen een glimp van een nieuwe toekomst kunnen zien. "Het is leren en ontspannen vandaag", zegt Arno Klijbroek, "Ze zijn allemaal zwaar gewond geraakt in de oorlog. De een heeft betere perspectieven als de ander maar er zitten mannen tussen die hier echt inspiratie uithalen. En ze moeten allemaal terug. Ze zijn nog militair en zijn verplicht terug te keren."

Rybalko Andrii is één van die revaliderende militairen. "Ik ben gewond geraakt aan het front toen ik mijn moederland aan het verdedigen was. Mijn hele leven is veranderd. Ik kan niet meer doen wat ik voorheen deed. Dus ik zoek nu naar ideeën. Dankzij Nederland en deze kans wordt die zoektocht extra geactiveerd."

Loopgraven

"Er wordt daar bijna één op één gevochten. Het is een loopgravenoorlog", zegt Klijbroek, "Los van de enorme aantallen soldaten die sterven zijn er heel veel die gewond raken. Oekraïne wordt nog steeds niet genoeg gesteund. Het risico op zware verwondingen is enorm groot en deze jongens hebben dat aan den lijve ondervonden."

Hij hoopt dat meer Noord-Hollandse bedrijven de deuren zullen openen voor de soldaten. "Ik hoop dat ze iets van inspiratie hebben gekregen en hun gedachten een beetje kunnen structuren over wat ze kunnen doen in Oekraïne. Bedrijven die willen helpen die kunnen mij een mailtje sturen via [email protected]."

Toekomst

"Ik ben overtuigd dat we een betere toekomst krijgen", zegt Rybalko Andrii. Of hij uiteindelijk in de agrarische sector aan de slag gaat weet hij nog niet. Over de uitkomst van het conflict heeft hij geen twijfels. "Met de hulp van de rest van de wereld zullen we uiteindelijk winnen."