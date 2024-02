Drukbezochte steundemonstratie Oekraïne: "We moeten laten zien dat de oorlog nog niet voorbij is"

Het is vandaag twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Honderden mensen liepen mee in een vredige mars door de stad. De aanwezigen benadrukken dat de oorlog nog altijd hevig is en dat alle steun nodig is.

Nog steeds komen er Oekraïense vluchtelingen aan in Nederland. Vorig jaar telde Amsterdam 2600 Oekraïners. Nu zijn dat er 3400. "Het is fijn, ik heb het gevoel dat deze mensen het echt begrijpen", antwoordt een jongetje op de vraag hoe het is om hier samen met zijn vader te lopen.

De oorlog is nog niet voorbij, toch zouden de meeste Oekraïners die we spreken graag zo snel mogelijk terugkeren. Veel mensen die meelopen hebben familie en vrienden die nog in Oekraïne zijn en zelfs meevechten aan het front. "Mijn vader is ook aan het vechten, hij is al 10 jaar soldaat in het leger. Mijn broertje en ik zijn hier en we mogen niet terugkomen van m'n ouders, het is te gevaarlijk", vertelt een meisje dat speciaal vanuit Breda naar Amsterdam is gekomen voor de manifestatie.