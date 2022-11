Arno haalt geld op voor aggregaten naar Oekraïne: 'Groot tekort in ziekenhuizen'

Arno Klijbroek uit Tuitjenhorn is druk bezig om stroomaggregaten richting het oorlogsgebied in Oekraine te krijgen. Hij zet zich met Stichting de Leeuw Kyiv sinds het uitbreken van de oorlog in om hulpgoederen die kant op te krijgen. Omdat stroomvoorzieningen door heel het land het doelwit zijn geweest van raketaanvallen, lopen ziekenhuizen gevaar en zitten Oekraïners soms urenlang zonder stroom.

Eerste lading aggregaten is aangekomen in Oekraïne - Privéfoto Arno Klijbroek

"30 tot 40 procent van de stroomvoorziening is gebombardeerd en om die reden is er een groot tekort", legt Arno Klijbroek van Stichting de Leeuw Kyiv uit. Klijbroek woont al jaren net buiten Kiev, maar is momenteel weer voor een paar weken in zijn geboortedorp Tuitjenhorn. Hij coördineert vanuit daar de transporten die richting Kiev gaan. Afgelopen week vertrok het eerste transport met 77 aggregaten richting Oekraïne. Die lading is vanmiddag gearriveerd en wordt verspreid weer doorvervoerd richting Odessa, Nikolaev en Svyatogorsk. "De grote aggregaten zijn hard nodig in de ziekenhuizen", legt Arno uit. De kleine aggregaten worden vervoerd naar regio's achter de frontlinie. "Naar de lokale bevolking, zodat telefoons en zaklampen opgeladen kunnen worden, de koelkast kan draaien en voor minimale verlichtig", aldus Klijbroek. Koude winters Daarnaast kan de temperatuur in Oekraïne elk moment gaan dalen en zitten veel mensen zonder verwarming, want er is ook niet altijd gas. Ook daarvoor zijn aggregaten hard nodig: "Je hebt hier winters gehad waar het flink vroor en veel sneeuwde en dat bleef tot eind februari", legt Arno uit.

Quote "Dit is voor heel veel mensen nodig om de winter door te komen" arno klijbroek van stichting de leeuw kyiv