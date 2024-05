Oekraïense Victoria was veilig in Warmenhuizen, maar nu suizen de raketten weer boven haar hoofd

NH sprak Victoria in september 2022 in haar tijdelijke huis in Warmenhuizen. Hier vluchtte ze, samen met dochter Veronica en vriendin Nataliya en haar dochter Sonya, vanwege de oorlog in Oekraïne naartoe. Ze kwamen terecht in een warm bad en hulp kwam uit alle hoeken van de omgeving, maar op 11 september 2022 zetten Victoria en Veronica weer voet op Oekraïense bodem. Niet omdat het daar weer veilig is, want de oorlog is daar tot vandaag de dag nog in volle gang.

"Jullie wonen in Nederland in een prachtig land, maar ik kon het niet volhouden om van huis te zijn. Mijn gezin was in tweeën gesplitst, mijn man en zoon zaten nog in Charkov. Dat hield ik gewoon niet vol", vertelt Victoria.

Herinneringen

Toch zal Victoria haar tijd in Nederland niet snel vergeten. Ze woonde in een groot huis met Nataliya en hun dochters. "Ik heb alleen maar goede herinneringen aan Nederland. Ik heb nog regelmatig contact met de eigenaar van het huis in Warmenhuizen, de buren en de lerares op Veronica haar school. En ik kijk nog vaak naar de foto's die ik heb."

En vooral de plaatselijke supermarkt in Warmenhuizen heeft een grote indruk op Victoria achtergelaten. "Ik liep altijd met veel plezier door de Albert Heijn. Vooral bij de melkproducten. Er is een ontzettend groot assortiment aan allerlei soorten yoghurt. En ik ben ook gek op de snacknootjes", lacht ze.

(Tekst gaat verder onder de foto)