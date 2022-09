Victoria en Nataliya vluchtten uit Oekraïne, maar keren ondanks aanhoudend gevaar terug

Toen de oorlog in Oekraïne eind februari begon, vluchtten miljoenen Oekraïners noodgedwongen hun land uit. Zo ook de twee vriendinnen Victoria, Nataliya en hun dochters. Ze werden warm ontvangen in Nederland en kregen al gauw een huis toegewezen in Warmenhuizen. Maar hoewel het nog steeds niet veilig is in de meeste delen van Oekraïne, keren ze toch terug.

"We hebben Rusland tot 24 februari altijd gezien als een bevriend buurland en hadden niet gedacht dat er werkelijk iets zou gebeuren", vertelt Victoria. Zij en haar vriendin Nataliya komen beide uit een plaatsje vlakbij Charkov, zo'n 40 kilometer van de Russische grens, waar ze met hun man en kind woonden.

"Alles in het appartement stond te schudden", vertelt Nataliya, "maar we zijn hier eerst wel gewoon doorgegaan met ons werk." Terwijl duizenden Oekraïeners zou gauw mogelijk het land proberen te verlaten, blijven Nataliya en Victoria nog een aardige tijd in Oekraïne. "We wilden gewoon niet weg", vertelt Victoria.

Halverwege april kiezen de vriendinnen er toch voor om het land te ontvluchten. Victoria's dochter Veronica (10) en Nataliya's dochter Sonya (11) gaan mee, hun partners blijven achter. Het is een lange reis, maar het stel wordt warm onthaald in Warmenhuizen, waar zij een woning toegewezen krijgen.

Werk en school

Hoewel Nataliya en Victoria een erg onzekere tijd tegemoet gaan, proberen zij in Nederland een tijdelijk nieuw leven op te bouwen. "Er waren in de eerste weken veel tranen door alles wat we van thuis meekregen, maar daarna gingen we ook door", vertelt Victoria.

Zo gingen dochters Veronica en Sonya na een week in Nederland al naar school en krijgen ze Nederlandse én Oekraïense vriendinnetjes. Victoria vindt werk in Dirkshorn, waar zij aan de slag mag bij een tulpenbedrijf. "De taal is wel een probleem, maar gelukkig hebben we vertaalapps", lacht Victoria.