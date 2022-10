Arno ziet woonplaats Kiev opnieuw gebombardeerd worden: "Spanning stijgt weer"

Na maanden is de Oekraïense stad Kiev weer volop het doelwit geworden van het Russische leger. Vanochtend kwamen meerdere raketten tot ontploffing in het centrum van de stad. Tuitjenhorner Arno Klijbroek woont al jaren zo'n tien minuten rijden van Kiev vandaan en was toevallig onderweg naar het centrum. Hij maakte meteen rechtsomkeert.

Het is niet makkelijk om Arno Klijbroek, geboren in Tuitjenhorn maar inmiddels al jaren woonachtig in Kiev, te verstaan aan de telefoon. De verbinding wordt namelijk een aantal keren verbroken. Dat komt allemaal door de raketaanvallen van deze ochtend in het centrum van Kiev. "Hierdoor is de stroom al een aantal keren uitgevallen", legt Klijbroek uit.

De aanval was nog in volle gang toen Arno deze ochtend van plan was om naar het centrum te gaan. Nietsvermoedend stapt hij dan ook de auto in, totdat hij onderweg een verontrustend bericht van een vriend krijgt. Die vertelt hem wat er is gebeurd in de stad. Er zijn gewonden en mogelijk ook doden gevallen. Arno keert daarom meteen huiswaarts en merkt ook daar dat de aanval nog niet voorbij is. "De laatste vier explosies kregen we hier ook mee. De ramen waren aan het trillen", vertelt Arno. "Dat zijn dus zware klappen."

Het lag volgens Klijbroek in de lijn der verwachting dat Rusland weer een nieuwe aanval op zou zetten. Afgelopen weekend was een brug van Rusland naar de Krim namelijk het doelwit geworden van een aanslag. "Maar als het dan weer gebeurt, is het toch weer even schrikken", zegt Arno Klijbroek.