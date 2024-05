Storm laat ravage achter in een van beruchte containerwoningen Castricum

Dat beaamt ook een VN-rapporteur na een bezoek aan de Puikman vorig jaar december.

’Gevaarlijk’

In zijn rapport schreef hij: "Het water giet door het dak als het regent, een gevaarlijk hoge luchtvochtigheid gecombineerd met gebrek aan ventilatie. Schimmelvorming en extreme hitte in de zomer zorgen samen voor ongezonde woonomstandigheden. Dit is in strijd met de menselijke waardigheid."

Verschillende lokale partijen uit Castricum vroegen de wethouder in maart met spoed om een onafhankelijk onderzoek naar de vochtproblemen in de flexwoningen. Wanneer dit onderzoek wordt afgerond, is niet bekend.

Afgelopen januari moest de brandweer ook in actie komen, toen er na storm Isha bouwmaterialen en dakdelen van het dak afwaaiden.