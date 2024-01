Storm Isha gaat tekeer bij omstreden containerwoningen: dakdelen vliegen in het rond

Bij de containerwoningen aan de Puikman in Castricum is afgelopen nacht stormschade aan het dak ontstaan. De brandweer werd rond 23.15 uur opgeroepen vanwege losgekomen materiaal. Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen de schade heeft voor de bewoners. De containerwoningen aan de Puikman zijn omstreden, bewoners klagen al lange tijd over lekkages, schimmel en kou.

Door de harde wind van storm Isha vlogen delen van het dak. De onderdelen van de woningen kwamen naast het gebouw en op de parkeerplaats terecht.

Aan het eind van de avond werd de brandweer opgeroepen. "De brandweer heeft alles veilig gesteld en daarna overgedragen aan de beheerder die aanwezig was. Die pakt het verder op", meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland.

De verhuurder van de containerwoningen, FlexWonen NH, is telefonisch na 12.30 uur niet meer bereikbaar en heeft nog geen reactie gegeven.

'Om te huilen'

Eerder schreef NH al over de problematische leefomstandigheden in de containerwoningen. Meerdere bewoners vertelden toen dat de situatie 'om te huilen' is. De containers zouden lekken, vol schimmel zitten en slecht geïsoleerd. De bewoners van de flexwoningen zijn vooral spoedzoekers en statushouders.

De containerwoningen staan er nu zo'n twee jaar. Bewoners vertelden in november vorig jaar aan NH dat ze letterlijk ziek worden van de ongezonde omstandigheden. Een speciaal rapporteur van de VN bezocht de woningen een maand geleden en concludeert dat ze absoluut niet voldoen.

Het is nog onduidelijk of de stormschade van afgelopen nacht door de staat van het pand komt en of dit nieuwe problemen heeft veroorzaakt voor de bewoners. Vanmorgen lagen er in ieder geval nog losse bouwmaterialen op het dak. Ook stond er een laag water op het houtwerk.