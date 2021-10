Binnenkort wonen er 280 statushouders aan de Alkmaarse Picassolaan

"De gemeenteraad heeft meerdere raadsvergaderingen over het onderwerp gehouden en het college heeft geconcludeerd dat een meerderheid van de raad voor het voorstel van het college is", vertelt Dijkman. "Dat heeft college doen besluiten hiermee verder te gaan."

Het COA mag tot het nieuwe jaar 450 statushouders opvangen in het voormalig asielzoekerscentrum De Vluchthoef, dat nu nog in handen is van het COA. Daarna heeft het COA drie maanden de tijd om ervoor te zorgen dat er 280 statushouders aan de Picassolaan wonen. Zij mogen er maximaal twee jaar wonen, waarna een reguliere woonwijk op die plek moet komen. Om dit alles rond te krijgen, werkt het college aan een bestuursovereenkomst met het COA.

Momenteel wonen er (landelijk) zo'n 11.000 statushouders in asielzoekerscentra. Dit betekent dat zij plekken bezet houden van mensen die een asielaanvraag doen. COA-woordvoerder Alet Bouwmeester vertelt aan NH Nieuws dat er 'weinig ademruimte is', oftewel: de asielzoekerscentra zitten vol.

Als het COA ervoor kiest om 450 statushouders te huisvesten tot 1 januari, betekent dit in de praktijk dat 170 van hen uiterlijk op 1 april alweer weg moeten. Wat is hiervan het nut?

Reguliere woonwijk

Voor de plannen van het college - er in de toekomst een reguliere woonwijk van maken- is het belangrijk dat gemeente Alkmaar het pand aan de Picassolaan van het COA kan overkopen. Hiervoor wordt advies gevraagd bij een onafhankelijk adviesbureau, aldus Dijkman. "Dat bureau gaat uitgangspunten voor de taxatie bepalen."

Het is nog niet bekend of het COA ook volledig gebruik gaat maken van het aanbod van het college om tot het nieuwe jaar 450 statushouders aan de Picassolaan te huisvesten. Volgens Dijkman is het pand nog niet direct bewoonbaar en moet eerst worden gecontroleerd hoe het zit met (brand)veiligheid. Bovendien moeten er ook nog bedden in komen. "Dat is natuurlijk ook niet een, twee, drie geregeld", vertelt de wethouder. Hij denkt dat er op zijn vroegst op 1 november mensen zouden kunnen wonen.