Geen stormschade aan dak volgens eigenaar containerwoningen Castricum

De containerwoningen aan de Puikman in Castricum hebben geen stormschade opgelopen en vanuit bewoners zijn daar ook geen meldingen over binnengekomen. Die opvallende reactie geeft manager Viktor Rotteveel van Flexwonen NH, eigenaar van de omstreden containerwoningen. Tot schrik van bewoners waaide er tijdens storm Isha namelijk allerlei materiaal van het dak.

Volgens Rotteveel ligt het dak er zo bij vanwege geplande werkzaamheden, die naar eigen zeggen niets met de eerder gemelde lekkage te maken hebben. De nieuwe werkmaterialen zouden niet goed op het dak zijn vastgelegd, waardoor deze er gedeeltelijk vanaf zijn gewaaid.

Vernieuwen dak

"Ten tijde van de storm lagen er materialen op het dak voor geplande werkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben niets te maken met lekkage, maar met het vernieuwen van de daken die nog niet waren vernieuwd, zoals eerder ook gecommuniceerd aan de bewoners." Op de vraag waar de grote reparatie aan het dak dan wel voor nodig is, wordt niet gereageerd.

Wel laat de manager weten dat het materiaal inmiddels is veiliggesteld. “De verantwoordelijke partij is hier uiteraard op aangesproken om dit in de toekomst te voorkomen.” De werkzaamheden worden "afhankelijk van het weer" in februari afgerond.