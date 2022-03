Zijn containerwoningen de oplossing voor de woningnood? "Het is beter dan niks"

Voor Brian is het een mooie, tijdelijke oplossing. "Als er in de komende tien jaar veel gebouwd wordt, is dit prima. Dan zijn mensen van mijn generatie, statushouders en mensen die gescheiden zijn, voor even uit de brand. In de tussentijd kun je bouwen aan een permanente oplossing."

De tijdelijke woonruimte is bestemd voor jongeren zoals Brian die dringend op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen. Een deel van de flexwoningen is ook bedoeld voor statushouders en bijvoorbeeld mensen die gescheiden zijn en snel een dak boven hun hoofd nodig hebben. Bewoners mogen maximaal twee jaar in de flexwoning wonen.

De woning van Brian de Goede ziet eruit zoals je van een 24-jarige student mag verwachten. In de hoek van de kamer een gitaar, op de bank een gamecontroller en voor de televisie een rij shotflesjes. Hij was gediagnosticeerd met een depressie waardoor hij met spoed een eigen huisje moest hebben. "Ik heb het geluk gehad dat ik hier terecht kon, maar het heeft wel even geduurd. Het is klein, maar het is beter dan niks."

De Syrische Mohamed Aljnidi woont een verdieping hoger waar hij druk bezig is met het leren van de Nederlandse taal en verkeersregels. "Ik ben niet getrouwd en woon hier in mijn eentje, dus dat is goed te doen", vertelt hij aan NH Nieuws. Het is voor hem belangrijk dat hij een eigen woning heeft zodat hij aan zijn toekomst in Nederland kan werken. "In het asielzoekerscentrum zaten we met veel mensen in één kamer. Ik heb nu meer privacy en voel me vrijer."

Pilot flexwonen

Castricum is niet de enige gemeente in Nederland die begonnen is met het bouwen van flexwoningen. Tien andere gemeentes doen net als Castricum mee aan de landelijke pilot Flexwonen waar het ministerie per gemeente drie ton subsidie heeft. Het grote voordeel van de flexwoningen is volgens de gemeente vooral dat er snel gebouwd kan worden.

Maar volgens Viktor Rotteveel van Flexwonen NH, de bouwer van de units, mogen de ambtelijke molens wel wat sneller draaien. Het duurde namelijk ruim 2,5 jaar voordat de woningen konden worden opgeleverd. "Met alleen geld gaan we het niet redden. Er moet ook iets aan de procedures worden gedaan. We krijgen dagelijks tientallen aanmeldingen binnen van heel schrijnende gevallen. Het moet veel makkelijker gemaakt worden."

NH Nieuws ging op de koffie bij de nieuwe bewoners van de containerwoningen in Castricum (tekst loopt door onder de video)