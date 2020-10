Castricum maakt ruimte voor spoedzoekers, geen 80 maar 24 flexwoningen

CASTRICUM - Geen 80, maar slechts 24 containerwoningen aan de Castricummer Werf in Castricum. Dat is het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de Castricumse gemeenteraad. Voor de eerdere tientallen geplande flexwoningen bleek bij inwoners onvoldoende draagvlak. "Het nieuwe voorstel is geheel in lijn met de wensen van bewoners."

De binnenkant van de flexwoning in Limmen - NH Nieuws / Tom Jurriaans

De flexwoningen zijn bedoeld voor spoedzoekers, zoals: starters, jonge gezinnen, alleenstaande ouders en statushouders. Een derde van de containerwoningen wordt beschikbaar gesteld voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. "De gesprekken tussen de gemeente en het bewonerscomité gaan de goede kant op", laat Eric Baars, woordvoerder Gemeente Castricum weten. "We hebben geluisterd naar de wensen van inwoners en zijn aan deze wensen tegemoet gekomen. Beide partijen staan achter dit nieuwe voorstel." Gemeenteraad Voor de plannen in gang gezet kunnen worden, moet het voorstel eerst nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Tijdens de commissievergadering aanstaande donderdag zal daar een besluit over worden genomen.

Met het nieuwe voorstel is de achterstand bij het huisvesten van statushouders binnen de gemeente in ieder geval niet opgelost. Castricum heeft de urgentie voor statushouders bij de toewijzing van sociale woningen afgeschaft. Provincie Nu de gemeente slechts acht containers voor statushouders beschikbaar stelt, voldoet de gemeente nog altijd niet aan de wens van de provincie om 25 statushouders te huisvesten. Daar werd Castricum al eerder door de provincie op de vingers getikt. De containers komen te staan op de Castricummer Werf in Castricum. Binnen de gemeente wordt er nog altijd druk gezocht naar andere mogelijke locaties. Behoefteonderzoek In Akersloot gaat een onafhankelijk bureau onderzoeken hoe hoog de nood aan tijdelijke woningen werkelijk is. "Inmiddels hebben er diverse productieve en constructieve besprekingen plaatsgevonden met de gevormde werkgroep Tijdelijke Wooneenheden Akersloot en is er keuze gemaakt voor een onafhankelijk onderzoeksbureau, die binnen afzienbare tijd het behoefteonderzoek zal uitvoeren", laat Ton Olgers van de Belangengroep Flexwoningen Akersloot weten. Eerder dit jaar in februari liepen de gemoederen hoog op bij inwoners tijdens een bijeenkomst over de komst van de flexwoningen. NH Nieuws was bij de inloopavond die door de gemeente Castricum in café 't Hoorntje werd georganiseerd.

